В Пермском крае юношу будут судить за вовлечение приятелей в терроризм

Москва23 апр Вести.В Пермском крае молодой человек предстанет перед судом по обвинению в терроризме и склонении знакомых к террористической деятельности. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Установлено, что с подростком в мессенджере связался неизвестный, который предложил за денежное вознаграждение поджечь трансформаторную подстанцию. Вечером 4 и 5 марта 2025 года при помощи горючей смеси совершил поджоги трансформаторной подстанции в Краснокамском городском округе.

В результате порядка 50 домов в СНТ остались без энергоснабжения, которое вскоре было возобновлено.

Следователем СК России установлено, что фигурант в период с декабря 2024 по март 2025 года создал канал в одном из мессенджеров, в который пригласил троих своих знакомых. В нем он склонял подписчиков к совершению преступлений террористической направленности, описал способы их совершения и указал денежное вознаграждение сказано в сообщении

На время расследования фигуранта арестовали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.