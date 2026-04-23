Москва23 апрВести.В Пермском крае молодой человек предстанет перед судом по обвинению в терроризме и склонении знакомых к террористической деятельности. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Установлено, что с подростком в мессенджере связался неизвестный, который предложил за денежное вознаграждение поджечь трансформаторную подстанцию. Вечером 4 и 5 марта 2025 года при помощи горючей смеси совершил поджоги трансформаторной подстанции в Краснокамском городском округе.
В результате порядка 50 домов в СНТ остались без энергоснабжения, которое вскоре было возобновлено.
Следователем СК России установлено, что фигурант в период с декабря 2024 по март 2025 года создал канал в одном из мессенджеров, в который пригласил троих своих знакомых. В нем он склонял подписчиков к совершению преступлений террористической направленности, описал способы их совершения и указал денежное вознаграждениесказано в сообщении
На время расследования фигуранта арестовали.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.