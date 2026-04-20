Москва20 апрВести.Перед судом в Амурской области предстанет житель города Завитинска, он обвиняется в том, что знал, но не сообщил сведения о планируемой диверсии, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.
Следствием установлено, что 27-летний мужчина, достоверно зная, что его 16-летний знакомый намеревается поджечь трансформаторную подстанцию, и имея возможность предотвратить преступление, не отговорил подростка от него, не сообщил в правоохранительные органы. После, зная о поджоге подстанции, скрыл информацию от стражей порядка.
В отношении подозреваемого было возбуждено и расследовано уголовное дело. Прокуратура его направила в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы до одного годаотмечается в сообщении
В отношении подростка осуществляется уголовное преследование.