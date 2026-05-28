Подросток в Калининградской области приговорен к 6 годам колонии за теракт

В Калининградской области подросток получил 6 лет колонии за теракт Подросток в Калининградской области приговорен к 6 годам колонии за теракт

Москва28 мая Вести.Несовершеннолетний житель Калининградской области судом признан виновным в совершении теракта после поджога объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитате (СК) России.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, 17-летний парень во время переписки с незнакомцем в мессенджере согласился за денежное вознаграждение совершить теракт летом 2025 года. В частности, подросток на 1241 км железнодорожного перегона Знаменск – Гвардейск в районе поселка Речное Гвардейского района Калининградской области поджег батарейный и релейный шкафы, которые являются инфраструктурными объектами. Зафиксировав процесс преступления, юноша скрылся, но позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов.