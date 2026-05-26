В Калининграде трех подростков осудили за теракты на железной дороге

В Калининграде подростки получили сроки до 8 лет за поджоги объектов РЖД В Калининграде трех подростков осудили за теракты на железной дороге

Москва26 мая Вести.Балтийский флотский военный суд вынес приговор трем несовершеннолетним жителям Калининградской области. Они признаны виновными в совершении терактов группой лиц. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура на своем сайте.

Балтийский флотский военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех несовершеннолетних жителей Калининградской области. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 1, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористические акты, совершенные группой лиц по предварительному сговору) говорится в публикации

По данным ведомства, в июне 2025 года подростки через мессенджер вступили в сговор с неустановленным куратором для совершения атак на Калининградской железной дороге. Действуя по инструкции, они запаслись канистрами с бензином и устроили поджоги четырех объектов электрооборудования железнодорожной сети. Ущерб ОАО "РЖД" превысил 100 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил участникам группы наказание от 3 лет 6 месяцев до 8 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в воспитательной колонии и исправительной колонии общего режима.