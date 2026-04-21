Двое 18-летних юношей и 17-летний подросток осуждены по делу о теракте в Омске

Двое юношей и подросток осуждены по делу о террористическом акте в Омске Двое 18-летних юношей и 17-летний подросток осуждены по делу о теракте в Омске

Москва21 апр Вести.Двое 18-летних юношей и 17-летний подросток осуждены по уголовному делу о террористическом акте в Омске. Об этом заявила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как установлено, в декабре 2023 года несовершеннолетний подсудимый за денежное вознаграждение поджег батарейный шкаф на участке ж/д пути ст. Левобережный – ст. Омск-Северный. Задание он получил от неизвестного в интернете.

Его противоправные действия создали угрозу безопасности на железнодорожном транспорте, привели к задержке в движении поездов. Владельцу транспортной инфраструктуры причинен ущерб на общую сумму свыше 142 тыс. рублей говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Кроме того, в июле 2023 года все трое осужденных проникли в частный гаражный бокс и похитили находившееся там имущество (инструменты, видеорегистратор и др.) на общую сумму свыше 140 тыс. рублей. После двое из них похитили из магазина продуктовые товары на сумму более 12 тыс. рублей.

Таким образом, подросток признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба ), п.п. "а, б, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору; с незаконным проникновением в помещение; с причинением значительного ущерба гражданину) и п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Несовершеннолетнему осужденному [назначено] наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев в воспитательной колонии со штрафом в размере 15 тыс. рублей, второму осужденному – в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев (условно) со штрафом в размере 20 тыс. рублей, третьему – в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей добавили в прокуратуре

Суд также обратил в доход государства орудие преступления, использованное при совершении террористического акта.