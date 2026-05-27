В Омской области задержан подросток, обвиняемый в совершении диверсии

Москва27 мая Вести.В Омской области задержан 14-летний подросток, который обвиняется в совершении диверсии, сообщает СК РФ.

По версии следствия, 20 мая он за денежное вознаграждение выполнял задание, полученное от куратора в интернете.

На участке железнодорожных станций Любинская-Драгунская Западно-Сибирской железной дороги несовершеннолетний поджег релейный шкаф.

В результате действий подростка объект транспортной инфраструктуры полностью уничтожен говорится в сообщении Следкома в MAX

Его личность и местонахождение оперативно установили сотрудники регионального УФСБ и УТ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу. Суд отправил фигуранта под домашний арест.

Все обстоятельства преступления устанавливаются, назначен ряд экспертиз, проинформировали в ведомстве.