Москва27 маяВести.В Омской области задержан 14-летний подросток, который обвиняется в совершении диверсии, сообщает СК РФ.
По версии следствия, 20 мая он за денежное вознаграждение выполнял задание, полученное от куратора в интернете.
На участке железнодорожных станций Любинская-Драгунская Западно-Сибирской железной дороги несовершеннолетний поджег релейный шкаф.
В результате действий подростка объект транспортной инфраструктуры полностью уничтоженговорится в сообщении Следкома в MAX
Его личность и местонахождение оперативно установили сотрудники регионального УФСБ и УТ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу. Суд отправил фигуранта под домашний арест.
Все обстоятельства преступления устанавливаются, назначен ряд экспертиз, проинформировали в ведомстве.