ФСБ задержала жителя Ленобласти, подозреваемого в поджогах на железной дороге

В Ленобласти задержан подросток по подозрению в поджоге ж/д инфраструктуры

Москва10 апр Вести.В Ленинградской области был задержан 16-летний подросток, которого подозревают в совершении поджогов нескольких объектов железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги в районе станции Токсово, а также перегонов Девяткино – Капитолово и Токсово – Пери.

Задержан 16-летний местный житель, причастный к поджогу одного батарейного и пяти релейных шкафов написано в сообщении

Поджоги были совершены с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Он сделал это по указанию неизвестного куратора.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ.