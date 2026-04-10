Москва10 апрВести.В Ленинградской области был задержан 16-летний подросток, которого подозревают в совершении поджогов нескольких объектов железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги в районе станции Токсово, а также перегонов Девяткино – Капитолово и Токсово – Пери.
Задержан 16-летний местный житель, причастный к поджогу одного батарейного и пяти релейных шкафовнаписано в сообщении
Поджоги были совершены с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Он сделал это по указанию неизвестного куратора.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ.