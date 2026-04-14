Семь человек задержали в пяти регионах РФ за поджоги объектов энергетики и авто

Москва14 апр Вести.Сотрудники ФСБ, МВД и СК задержали семь человек в пяти регионах России за поджоги объектов энергетики, транспорта и связи, а также автомобили правоохранителей. Об этом заявили в ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что злоумышленники были завербованы в мессенджере Telegram на каналах с объявлениями о "быстром заработке".

Так, в Республике Башкортостан, Красноярском крае, Кировской, Ленинградской и Ростовской областях пресекли деятельность двух иностранных граждан 2006 года рождения и пяти граждан России 1994-2010 годов рождения. Все они следовали по указке украинских спецслужб.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Диверсия" и "Теракт", санкции по которым предусматривают до 20 лет лишения свободы. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, за поджоги объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае, а также подготовку подрывов железнодорожных составов в Нижегородской области несовершеннолетние задержанные признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 15 лет.