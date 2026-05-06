Москва6 мая Вести.В восьми регионах России проведены операции по задержанию пяти пособников спецслужб Украины и двух пропагандистов террористической деятельности киевского режима. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Преступная деятельность пресечена в Удмуртской Республике, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях.

В ходе проведенных мероприятий задержаны четверо граждан Российской Федерации и иностранный гражданин… говорится в сообщении

Подозреваемые, находясь в городах Ижевск, Барнаул, Благовещенск и Астрахань, действовали по заданию украинских спецслужб, координация велась через Telegram. Они занимались сбором информации о военных и транспортных объектах, а также российских военнослужащих для совершения диверсионно-террористических актов.

В Кингисеппе, Чите и Томске задержаны граждане России, которые размещали в соцсетях и мессенджере Telegram посты с оправданием совершенных ВСУ атак и терактов, а также призывали к осуществлению диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры в РФ.

Возбуждены уголовные дела. Задержанным грозят длительные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного.