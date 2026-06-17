ФСБ: трое пособников спецслужб Украины готовили теракты против военнослужащих РФ Задержаны трое пособников спецслужб Украины, готовивших теракты против военных

Москва17 июн Вести.Сотрудники ФСБ задержали в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае троих пособников украинских спецслужб, которые готовили диверсии и теракты в отношении российских военнослужащих, волонтеров, помогающих участникам СВО, а также объектов ТЭК и транспорта. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Противоправная деятельность фигурантов своевременно выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ России. У террористов изъяты: самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, а также самодельные зажигательные устройства сказано в сообщении

Также силовики нашли переписку задержанных с украинскими кураторами, содержащая инструкции по проведению планируемых преступлений.

Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о государственной измене.