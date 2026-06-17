Задержанный на Кубани пособник Киева должен был устроить подрыв военного ФСБ: задержанный на Кубани пособник Киева должен был подорвать военнослужащего

Москва17 июн Вести.Мужчина, задержанный сотрудниками ФСБ в Краснодарском крае за сотрудничество с украинскими спецслужбами, должен был устроить подрыв российского военнослужащего. Об этом он рассказал на видео, которое опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

По указанию куратора должен был убить российского военнослужащего путем подрыва его автомобиля. Для этого получил координаты тайника с СВУ сказал задержанный

Он добавил, что его задержали при попытке достать самодельную бомбу из тайника.

Ранее в ФСБ сообщали о задержании троих пособников украинских спецслужб в Адыгее, Краснодарском крае и Тюменской области. Они должны были устроить диверсионно-террористические акты в отношении военнослужащих, волонтеров, объектов топливно-энергетического комплекса и транспорта.

Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о государственной измене.