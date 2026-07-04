Москва4 июл Вести.ФСБ выявила и пресекла деятельность агента украинских спецслужб, который планировал совершить террористический акт в Краснодарском крае. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По заданию куратора он собирал и передавал противнику данные о расположении подразделений Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса в Краснодарском крае, фиксировал уровни радиосигналов в районах военных объектов для дальнейшей передачи данных Вооруженным силам Украины (ВСУ) при планировании ракетно-бомбовых атак.

Кроме того, одним из заданий СБУ (Служба безопасности Украины - прим. ред.) было получение информации о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в городе Сочи, организации охранных мероприятий и расположении объектов ПВО говорится в сообщении

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ предупреждает, что все лица, согласившиеся на сотрудничество с противником, будут установлены и привлечены к ответственности.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Крыму двух россиян, работавших на военную разведку Украины. На допросе один из них рассказал, что был завербовал сотрудником ГУР МО Украины в 2024 году через интернет-мессенджеры.