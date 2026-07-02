Задержанные в Крыму украинские агенты готовили подрыв на железной дороге Видео ФСБ: украинский агент должен был заложить взрывчатку у железной дороги

Москва2 июл Вести.Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиян, работавших на военную разведку Украины. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

На допросе один из них рассказал, что был завербовал сотрудником ГУР МО Украины в 2024 году через интернет-мессенджеры.

Он представился именем Сергей, мною был избран псевдоним Карлсон. Я выполнял ряд заданий по осуществлению фотофиксации военных объектов Министерства обороны РФ, а также Крымского моста. Фотографии я отправлял своему куратору рассказал задержанный

При обыске у задержанных изъяли компоненты для сборки радиоуправляемой бомбы с массой взрывчатого вещества более трех килограммов.

В ноябре 2024 года я получил задание от Сергея поднять тайник со взрывчаткой, а позже переложить её возле железнодорожных путей для подрыва железнодорожного полотна такие показания дал предполагаемый украинский агент

Он также сообщил, что за выполнение заданий он получал от 10 до 20 тысяч рублей.

Следственным отделом Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Государственная измена" УК России.

Оба подозреваемых заключены под стражу.