В Крыму задержаны агенты украинских спецслужб В Крыму двое россиян задержаны за сотрудничество со спецслужбами Украины

Москва2 июл Вести.Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала на территории Республики Крым граждан РФ 1968 и 1986 годов рождения, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами. Целью противоправной деятельности было нанесение ущерба экономической безопасности и обороноспособности РФ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Как было установлено, агенты ГУР МО Украины, собирали и передавали куратору посредством мессенджера Telegram информацию о дислокации российских сил на Крымском полуострове, а также передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту.

В целях организации дальнейшей противоправной деятельности они получили от куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более трех килограмм, которые были изъяты у них в ходе обыска говорится в сообщении

Со слов задержанных в ноябре 2024 года по заданию кураторов они должны были достать из тайника взрывчатку и переложить е к железнодорожным путям для подрыва железнодорожного полотна. За выполнение заданий они получали от 10 до 20 000 ₽.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о незаконных приобретении, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о госизмене. Задержанные заключены под стражу, уже дали признательные показания и активно сотрудничают со следствием.