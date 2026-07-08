Москва8 июлВести.В Крыму задержаны двое россиян, которые собирали данные о частях Минобороны России в зоне СВО для украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ 1991 и 1996 г. р., подозреваемых в собирании и передаче противнику сведений в отношении объектов Министерства обороны РФ в регионеговорится в сообщении
В ФСБ уточнили, что задержанные не только собирали данные о российских военнослужащих, местах дислокации подразделений Минобороны России и расположения ПВО на территории полуострова, но и фиксировали последствия ударов противника по РФ.
При этом злоумышленники сами проявили инициативу сотрудничать с украинскими спецслужбами.
Фигуранты заключены под стражу и дают признательные показанияотмечают в ФСБ
Ранее оперативники ФСБ совместно с Росгвардией задержали восьмерых боевиков из террористической ячейки.