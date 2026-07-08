ФСБ: в Крыму задержаны двое россиян за сбор данных о частях Минобороны

ФСБ задержала в Крыму двух россиян, собиравших данные для украинских спецслужб ФСБ: в Крыму задержаны двое россиян за сбор данных о частях Минобороны

Москва8 июл Вести.В Крыму задержаны двое россиян, которые собирали данные о частях Минобороны России в зоне СВО для украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ 1991 и 1996 г. р., подозреваемых в собирании и передаче противнику сведений в отношении объектов Министерства обороны РФ в регионе говорится в сообщении

В ФСБ уточнили, что задержанные не только собирали данные о российских военнослужащих, местах дислокации подразделений Минобороны России и расположения ПВО на территории полуострова, но и фиксировали последствия ударов противника по РФ.

При этом злоумышленники сами проявили инициативу сотрудничать с украинскими спецслужбами.

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