ФСБ задержала восемь боевиков из террористической группы в Кабардино-Балкарии ФСБ задержала восьмерых членов террористической ячейки в Кабардино-Балкарии

Москва7 июл Вести.Оперативники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) совместно с Росгвардией задержали восьмерых боевиков из террористической ячейки, готовивших преступления в Кабардино-Балкарской Республике, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что боевики готовили серию нападений на здания правоохранительных органов в регионе с целью завладеть оружием.

Пресечена противоправная деятельность восьми членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, действовавшей в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики говорится в сообщении

В ходе обысков у преступников были изъяты 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 кг пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, 3 радиостанции "Моторола", медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания, отмечается в релизе.

Сообщается также, что Следственный комитет России возбудил против задержанных уголовные дела по статьям за терроризм, суд избрал для них меру пресечения в виде ареста.

6 июля ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов против российских военных и работников оборонной промышленности, которые готовились посредством рассылки бомб под видом парфюмерных наборов.