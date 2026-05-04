ФСБ: в ряде регионов РФ пресечен незаконный оборот оружия 150 нелегальных оружейников задержаны в 42 регионах РФ

Москва4 мая Вести.Федеральная служба безопасности Российской Федерации при взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекла противоправную деятельность лиц, занимавшихся незаконным оборотом оружия, а также иных средств поражения. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Задержанные также занимались восстановлением и модернизацией оружия, изготовлением боеприпасов в подпольных мастерских.

В феврале - марте 2026 года в 42 субъектах страны проведены оперативно-разыскные мероприятия… говорится в сообщении

В общей сложности из незаконного оборота изъято 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе, 4 пулемета, 7 гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов. Также были обнаружены и изъяты более 35 кг взрывчатки и более 30 тысяч патронов​.

Проведены задержания 150 нелегальных оружейников. Продолжается работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности.