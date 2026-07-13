ФСБ: 24 дрона изъяты у готовивших теракты на военные аэродромы в 2 регионах РФ

ФСБ: 24 FPV-дрона изъяты у готовивших теракты на военные аэродромы в России ФСБ: 24 дрона изъяты у готовивших теракты на военные аэродромы в 2 регионах РФ

Москва13 июл Вести.Сотрудники ФСБ изъяли 24 FPV-дрона западного производства, оснащенных устойчивыми к РЭБ нейросетевыми модулями управления, у пособников украинских спецслужб в ходе операции по срыву готовившихся атак беспилотными летательными аппаратами на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ведомство получило информацию о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на указанных объектах. Отмечается также, что противник перевозил FPV-дроны к аэродромам "Украинка" (Амурская область) и "Шагол" (Челябинская область) на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой. На месте, в арендованных гаражах, осуществлялась их сборка и подготовка к применению.

В настоящее время исполнители и пособники террористических актов задержаны.

Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг говорится в сообщении ведомства

Также изъяты 2 мобильные наземные станции управления дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, "оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 г взрывчатого вещества", а также средства связи, используемые пособниками и исполнителями готовившихся атак дронами, для общения с украинскими кураторами.