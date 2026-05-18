91 украинский БПЛА перехвачен за девять часов над российскими регионами МО РФ: ПВО за девять часов перехватила 91 дрон ВСУ

Москва18 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны с 7.00 до 16.00 мск перехватили 91 украинский БПЛА самолетного типа над российскими регионами, включая Московский. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что украинские дроны также перехвачены над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Тульской областей, а также Краснодарского края.

Ранее в оборонном ведомстве РФ сообщали, что в течение ночи (с 21.00 17 мая до 7.00 18 мая) ПВО РФ уничтожила 50 беспилотников ВСУ над регионами России, в том числе над Ростовской и Тульской областями, Крымом и Краснодарским краем.