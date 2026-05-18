Москва18 маяВести.Силы противовоздушной обороны России ночью уничтожили 50 украинских беспилотников в небе над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские БПЛА перехватили в период с 21.00 мск 17 мая до 7.00 мск 18 мая.
БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты в том числе над Ростовской и Тульской областями, а также над Крымом и Краснодарским краем.
Ранее сообщалось, что ВСУ ночью атаковали Таганрог и два района Ростовской области с помощью беспилотников. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Кроме того, один украинский дрон перехватили в небе над Тульской областью. О пострадавших и разрушениях также не сообщалось.