Минобороны: за ночь в небе над Россией уничтожено 50 беспилотников ВСУ

Москва18 мая Вести.Силы противовоздушной обороны России ночью уничтожили 50 украинских беспилотников в небе над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские БПЛА перехватили в период с 21.00 мск 17 мая до 7.00 мск 18 мая.

БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты в том числе над Ростовской и Тульской областями, а также над Крымом и Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что ВСУ ночью атаковали Таганрог и два района Ростовской области с помощью беспилотников. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Кроме того, один украинский дрон перехватили в небе над Тульской областью. О пострадавших и разрушениях также не сообщалось.