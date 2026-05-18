Москва18 маяВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 35 украинских беспилотников в течение четырех часов в понедельник, 18 мая. Об этом сообщило Минобороны РФ.
ПВО отработала в период с 16.00 по 20.00 мск. Вражеские беспилотники сбили над девятью регионами страны и Азовским морем.
БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями. Кроме того, дроны перехватили над Краснодарским краем и Московским регионом.
За предыдущие девять часов 18 мая дежурные расчеты ПВО сбили 91 вражеский дрон. За ночное время ПВО отразила атаку 50 украинских БПЛА.