Силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА за 4 часа МО РФ: силы ПВО уничтожили 35 беспилотников ВСУ за 4 часа

Москва18 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 35 украинских беспилотников в течение четырех часов в понедельник, 18 мая. Об этом сообщило Минобороны РФ.

ПВО отработала в период с 16.00 по 20.00 мск. Вражеские беспилотники сбили над девятью регионами страны и Азовским морем.

БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями. Кроме того, дроны перехватили над Краснодарским краем и Московским регионом.

За предыдущие девять часов 18 мая дежурные расчеты ПВО сбили 91 вражеский дрон. За ночное время ПВО отразила атаку 50 украинских БПЛА.