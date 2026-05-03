МО РФ: силы ПВО сбили 75 украинских БПЛА за 4 часа в воскресенье

ПВО сбила 75 украинских беспилотников над регионами РФ за 4 часа МО РФ: силы ПВО сбили 75 украинских БПЛА за 4 часа в воскресенье

Москва3 мая Вести.Российские силы противовоздушной обороны за четыре часа в воскресенье, 3 мая, сбили 75 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

В период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении

Уточняется, что БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за 4 часа сбили 52 украинских беспилотника над российскими регионами.