Москва3 маяВести.Российские силы противовоздушной обороны за четыре часа в воскресенье, 3 мая, сбили 75 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
В период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типасказано в сообщении
Уточняется, что БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за 4 часа сбили 52 украинских беспилотника над российскими регионами.