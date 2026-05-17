МО РФ: средства ПВО за 7 часов сбили 36 дронов ВСУ над российскими регионами

Москва17 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов сбили 36 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 14​​​.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

Уточняется, что вражеские дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Новгородской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны сообщали, что силы ПВО за 5 часов воскресенья, 17 мая, сбили 42 украинских беспилотника над регионами России.