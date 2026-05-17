Москва17 мая Вести.Средства ПВО с 9.00 до 14.00 мск воскресенья, 17 мая, ликвидировали 42 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, в том числе над Азовским и Черным морями, сообщает Министерство обороны РФ.

говорится в сообщении ведомства

Беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, над Краснодарским краем и над Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 мая столичный регион пережил массированную атаку украинских дронов, которая стала самой крупной более чем за год.

За два часа утром 17 мая – с 7.00 до 9.00 мск – ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников над регионами РФ.