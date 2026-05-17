Москва17 маяВести.Утром в воскресенье, 17 мая, за два часа силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 30 украинских дронов над регионами России. Такую информацию распространило Минобороны РФ.
Беспилотники были уничтожены с 07:00 до 09:00 по московскому времени.
Перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в материале
Согласно данным ведомства, дроны были сбиты над Калужской, Брянской, Смоленской и Псковской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.
Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО уничтожили в ночь на воскресенье 556 дронов ВСУ над регионами РФ.