Минобороны: за два часа утром силы ПВО уничтожили 30 дронов ВСУ над регионами РФ

Москва17 мая Вести.Утром в воскресенье, 17 мая, за два часа силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 30 украинских дронов над регионами России. Такую информацию распространило Минобороны РФ.

Беспилотники были уничтожены с 07:00 до 09:00 по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в материале

Согласно данным ведомства, дроны были сбиты над Калужской, Брянской, Смоленской и Псковской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО уничтожили в ночь на воскресенье 556 дронов ВСУ над регионами РФ.