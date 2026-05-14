Минобороны РФ: 38 дронов ВСУ сбито над территорией России

Москва14 мая Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над регионами России 38 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, БПЛА ликвидировали в период с 08.00 до 23.00 по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

ПВО нейтрализовала дроны ВСУ в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Ростовской областях, а также в Крыму, уточнили в ведомстве.

В ночь на 14 мая над регионами России сбили 36 дронов ВСУ, рассказали ранее в Минобороны.