Минобороны: силы ПВО уничтожили в ночь на четверг 36 дронов ВСУ над регионами РФ

Москва14 мая Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 мая уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что системы ПВО перехватывали дроны противника в период с 21:00 по московскому времени 13 мая до 7:00 14 мая.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московского региона и Крыма.

В ночь на 13 мая дежурные средства ПВО сбили 286 дронов ВСУ над российскими регионами.