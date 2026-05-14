Москва14 маяВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 мая уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что системы ПВО перехватывали дроны противника в период с 21:00 по московскому времени 13 мая до 7:00 14 мая.
Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
Вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московского региона и Крыма.
В ночь на 13 мая дежурные средства ПВО сбили 286 дронов ВСУ над российскими регионами.