Москва12 маяВести.За два часа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали четыре украинских дрона над регионами России. Такую информацию обнародовало Минобороны РФ во вторник, 12 мая.
Согласно сообщению, беспилотники были ликвидированы с 7.00 до 9.00 по московскому времени.
Перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Волгоградской и Ростовской областейсказано в материале
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь было сбито 27 дронов над Россией.