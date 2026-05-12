Минобороны: за два часа силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами РФ

Москва12 мая Вести.За два часа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали четыре украинских дрона над регионами России. Такую информацию обнародовало Минобороны РФ во вторник, 12 мая.

Согласно сообщению, беспилотники были ликвидированы с 7.00 до 9.00 по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Волгоградской и Ростовской областей сказано в материале

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь было сбито 27 дронов над Россией.