Москва3 маяВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 4 часа уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины(ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Московского регионаговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что силы ПВО за 4 часа сбили 75 украинских беспилотников над российскими регионами.