МО: силы ПВО за 4 часа уничтожили 33 украинских БПЛА над российскими регионами

Минобороны: средства ПВО за 4 часа сбили 33 дронов ВСУ над регионами России МО: силы ПВО за 4 часа уничтожили 33 украинских БПЛА над российскими регионами

Москва3 мая Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 4 часа уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины(ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 16​​​.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Московского региона говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что силы ПВО за 4 часа сбили 75 украинских беспилотников над российскими регионами.