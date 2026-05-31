Москва31 мая Вести.Дежурные средства ПВО за 12 часов уничтожили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России, заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что системы ПВО перехватили дроны врага в период с 08:00 по московскому времени до 20:00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа отмечается в сообщении

Украинские беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и над акваторией Азовского моря.

В ночь на 31 мая над российскими регионами системы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ.