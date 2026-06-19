Банк России снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25% годовых

ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25% Банк России снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25% годовых

Москва19 июн Вести.Совет директоров Банка России принял решение снова снизить ключевую ставку – с 14,5 до 14,25% годовых. Об этом сообщает регулятор.

В апреле ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Тогда регулятор отмечал, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг.

Таким образом, ключевая ставка снижается девятый раз подряд.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал ИС "Вести", что с оптимизмом ожидает ключевую ставку на уровне 12% к концу года.

По словам главы РСПП Александра Шохина, благоприятной для российского крупного бизнеса была бы ставка в 8-10% годовых.