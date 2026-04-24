ЦБ снизил ключевую ставку на полпункта Банк России снизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых

Москва24 апр Вести.Банк РФ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14,5% годовых. Об этом сообщили в ЦБ по итогам заседания совета директоров.

В регуляторе отметили, что будут и дальше оценивать целесообразность будущего снижения ключевой ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и взвешивании рисков со стороны различных условий.

Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б​​​.п., до 14,50% годовых. Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики говорится в заявлении

Данные Московской биржи также демонстрируют, что курс рубля практически не изменился после решения ЦБ. Незадолго до его публикации курс юаня составлял 11,0355 рубля. После объявления он лишь незначительно усилил снижение.

На 13.30 мск китайская валюта находилась на уровне 11,02 рубля, демонстрируя минимальную реакцию рынка на решение регулятора.

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) призвали снизить ключевую ставку на один процентный пункт. Глава РСПП Александр Шохин заявил, что совету директоров ЦБ необходимо действовать более радикально.

Прошлое заседание по вопросу ключевой ставки прошло 20 марта. Тогда Банк РФ снизил ее до 15%.