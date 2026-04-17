"Ведомости": Банк России может снизить ключевую ставку до 14,5% в апреле

Москва17 апр Вести.Банк России 24 апреля может снизить ключевую ставку на 0,5% до 14,5%, пишут "Ведомости" со ссылкой на мнение опрошенных экспертов.

ЦБ может принять такое решение на фоне замедления роста экономики России. По данным Минэкономразвития, ВВП России сократился в январе-феврале 2026 года на 1,8% в годовом выражении, в то время как ЦБ прогнозировал рост ВВП в I квартале на 1,6%.

Инфляция также снижается, в конце марта она составила 6,3%.

Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков в беседе с "Ведомостями" предположил, что рубль продолжит укрепляться благодаря увеличению экспортной выручки и паузе в валютных операциях Минфина. Экономист уверен, что все это может стать дополнительным дезинфляционным фактором.

В свою очередь директор по инвестициям "Астра управление активами" Дмитрий Полевой отметил, что риски рецессии в экономике России растут, но снижение ключевой ставки ЦБ может уменьшить влияние этих рисков.

По мнению главного аналитика "Ренессанс Капитала" Андрея Мелащенко, снижение ставки окажется сдержанным, поскольку повышенные расходы государства в феврале-марте вызывают опасения по итоговому размеру дефицита бюджета и бюджетному стимулу в 2026 году.

Между тем глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка ЦБ должна снизиться к концу 2026 года до 12%.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, ключевая ставка на уровне 12% поможет сбалансировать развитие экономики России.