Москва24 апр Вести.Ключевая ставка с высокой вероятностью будет снижена на 0,5 или 1 процентный пункт. Такой прогноз информационной службе "Вести" сделал руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич.

По словам аналитика, в пользу снижения ставки выступает тот факт, что экономика, согласно предварительным данным за январь-февраль, вошла в стадию снижения.

С высокой вероятностью ставка будет снижена либо на 0,5%, либо на 1 процентный пункт. В пользу, безусловно, снижения процентной ставки выступает тот факт, что экономика, согласно предварительным данным за январь-февраль, вошла в стадию снижения. По предварительным оценкам Минэкономразвития, ВВП снизился на 1,8%. По нашим расчетам, в этом снижении велика роль меньшего количества рабочих дней заявил Петроневич

Очередное заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 апреля.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка Центробанка должна опуститься до 12% к концу текущего года.