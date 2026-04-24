Аналитик Петроневич: Центробанк может снизить ставку до 12% к концу 2026 года

Аналитик Петроневич считает, что ЦБ снизит ключевую ставку до 12% к концу года Аналитик Петроневич: Центробанк может снизить ставку до 12% к концу 2026 года

Москва24 апр Вести.Ключевая ставка Банка России к концу 2026 года может снизиться до 12%. Такой прогноз в интервью информационной службе "Вести" сделал руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич.

Эксперт также отметил, что дальнейшие решения регулятора по ключевой ставке будут зависеть от поступающих данных.

Я думаю, что Центральный банк останется достаточно нейтральным по своему сигналу, то есть целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки будет зависеть от поступающих данных, и, наверное, рынок адекватно будет реагировать на этот сигнал Банка России, не закладывая какую-то излишне оптимистическую траекторию снижения ключевой ставки на 2026 год. Но тем не менее, согласно нашим оценкам, до 12% ключевая ставка к концу года должна все-таки снизиться сказал Петроневич

Ранее Петроневич заявил, что инфляция в России по итогам 2026 года, по его прогнозу, составит 5,5%, что близко к целевому диапазону Банка России.