Москва18 мая Вести.Ключевая ставка Центробанка РФ может снизиться менее чем до 10% в 2027 году. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПИ Президентской академии Владимир Еремкин.

По его словам, после периода высоких темпов роста в 2023–2024 годах российская экономика вступила в фазу управляемого замедления, что отнюдь не означает исчерпания потенциала, а скорее сигнализирует о смене модели развития.

Мы переходим от экстенсивного роста, который опирался на масштабное расходование ресурсов, к интенсивному, требующему повышения эффективности. Даже при замедлении темпов роста, который прогнозирует Минэк в текущем году, до четырех десятых процента, сохраняется потенциал для ускорения в 2027–2029 годах порядка полутора-двух с половиной процентов в год. Есть ли резервы? Да, они есть. Существует несколько мощных факторов активизации экономического роста. Во-первых, я бы выделил, конечно, снижение ключевой ставки и смягчение денежно-кредитной политики. Я считаю, что в текущем году мы вполне можем ждать снижения ключевой ставки до 12–13% на конец года. Что, конечно, удешевит кредиты и в некоторой мере оживит инвестиции. Ну, а в следующем году ставка, на мой взгляд, вполне имеет все шансы оказаться ниже 10%. Вторым мощным фактором я бы выделил рост производительности труда за счет технологического обновления. Наше правительство делает на это большую ставку. К 2030 году общая производительность труда должна вырасти более чем на 20%, что, конечно же, скажется на динамике ВВП заявил Еремкин

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что снижение ключевой ставки к концу года до уровня в 10% и, может быть, до однозначного показателя пробудило бы у бизнеса аппетит к инвестиционной деятельности.