Доцент Щербаченко: ЦБ РФ в скором времени может снизить ключевую ставку на 0,5%

Эксперт дал прогноз по ключевой ставке Банка России Доцент Щербаченко: ЦБ РФ в скором времени может снизить ключевую ставку на 0,5%

Москва20 апр Вести.В ходе заседания совета директоров Банка России, которое состоится 24 апреля, ЦБ может принять решение о снижении ключевой ставки на 0,5%. Такой прогноз сделал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что в вопросе ключевой ставки возможны три варианта развития событий. Так, по его словам, вероятность ее снижения на 50 базисных пунктов составляет 70%. При этом падение на 100 базисных пунктов оценивается в 15%, отметил Щербаченко.

Также не исключено и сохранение текущего уровня [ключевой ставки] в 15%. Банк России прогнозировал, что годовая инфляция по итогам первого квартала составит 5,8–6,8%. Она постепенно снижается, несмотря на геополитические факторы. В текущих реалиях высокий ключ способствует привлекательности сбережений в рублях. Таким образом, наиболее очевидным является снижение ставки на 0,5% сказал он

По прогнозам эксперта, снижение ключевой ставки будет происходить постепенно. Он предположил, что к концу 2026 года она останется на уровне 11-12%.

Ранее президент – председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин высказал мнение, что ключевая ставка должна опуститься до 12% к концу 2026 года.