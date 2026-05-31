Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку до 13,5%

Москва31 мая Вести.Банк России на ближайшем заседании совета директоров, которое запланировано на 19 июня 2026 года, может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 13,5%. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков агентству ТАСС.

Полагаю, что на ближайшем заседании, оно состоится в 20-х числах июня, ключевая ставка будет снижена на 1 п.п. сказал он

Аксаков также отметил, что текущая динамика цен дает Центральному банку РФ основания для более решительного шага, чем на предыдущем заседании. По его словам, в среднем цены сейчас не растут, а уже начали немного снижаться.

Несмотря на то, что речь идет о небольшой величине и коротком периоде наблюдений, такой сигнал, по мнению депутата, позволяет ЦБ рассмотреть более существенное снижение ключевой ставки - на 1 процентный пункт.

24 апреля 2026 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 14,5% годовых. Следующее заседание регулятора по ставке состоится 19 июня.