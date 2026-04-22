Экономист Табах считает, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку до 14,5% в апреле

Москва22 апр Вести.ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 14,5% годовых в апреле этого года. Такой прогноз дал доцент экономического факультета МГУ, главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах в интервью ИС "Вести".

По его мнению, Банк России продолжит придерживаться прежнего курса по снижению ключевой ставки примерно с той же скоростью.

Я думаю, что решение … будет минус 50 базовых пунктов и сохранение нейтрального сигнала. Скорее всего, больше внимания будет уделено изменением прогнозов, но основная мотивация, что сохраняются высокие инфляционные ожидания, сложная ситуация с бюджетом и укрепляющийся рубль, а с другой стороны, геополитические события, которые повышают неопределенность сказал Табах

Также экономист ожидает, что в конце 2026 года ключевая ставка снизится до 12%.

24 апреля запланировано заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Ранее в марте Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 15% годовых.