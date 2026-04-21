Москва21 апр Вести.Быстрого снижения ключевой ставки Центрального банка РФ не произойдет. Такой прогноз в интервью информационной службе "Вести" сделал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По словам эксперта, Центробанк, возможно, снизит ставку на 0,5 или 1 процентный пункт, но будет держаться своей прежней политики.

Я думаю, что Центральный банк будет снижать ставку, возможно, что он снизит ее на 1 процентный пункт. Может быть, ЦБ будет держаться своей прежней линии, то есть снижать на полпроцентного пункта. Быстрого снижения ставки не произойдет. Несмотря на то, что еще осенью прошлого года на ЦБ оказывалось такое экспертное давление, что надо снижать ставку для того, чтобы поддержать экономическую активность, но ЦБ на это не поддался, и основной его идеей остается побуждение людей к сбережению, то есть вывод значительной части денег из потребления в сферу накопления для того, чтобы формально уменьшить инфляцию, а практически – для изменения поведения граждан, чтобы они учились копить и покупали в большей степени за свои заявил Колташов

Ранее в Центробанке заявили, что инфляционные ожидания россиян в апреле снизились на 0,5% – до 12,9% с 13,4% в прошлом месяце. Уточняется, что в марте этот показатель вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Наблюдаемая инфляция в апреле снизилась на 1% и составила 14,6%. Среди тех, кто имеет сбережения, ожидаемая инфляция снизилась на 0,9% – до 11,4%, а среди тех, кто не имеет – на 0,1% (до 14,3%).