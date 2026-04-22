Москва22 апр Вести.Центральный банк России не сможет значительно снизить ключевую ставку на грядущем заседании в апреле, так как инфляция остается достаточно высокой. Такое мнение управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, Банку России нужно оставить тренд на постепенное снижение ключевой ставки, потому что он оставляет отдаленные перспективы российской промышленности.

Ставку вроде бы нельзя понижать, поскольку инфляция достаточно высокая остается. Мы это регистрируем, публикует ЦБ регулярно еженедельные параметры по инфляции. Но и у нас проблема еще с тем, что нефть подорожала, … билеты на самолеты уже дорожают, и авиационный керосин уже дорожает… Опять же тлетворные внешние факторы опять нас снова задели по касательной… Действительно, экономика довольно активно охлаждается, полностью нельзя это все игнорировать, потому что должны какие-то опорные точки быть сказал Рожанковский

Ранее эксперты дали прогноз о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 14,5% годовых.

24 апреля запланировано заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Ранее в марте Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов – до 15% годовых.