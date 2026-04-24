ЦБ может более агрессивно снизить ключевую ставку, считает эксперт Семенихин: цены на нефть дают основания для агрессивного снижения ставки ЦБ

Москва24 апр Вести.Высокая стоимость нефти может послужить для Банка России основанием для более агрессивного снижения ключевой ставки. Об этом информационной службе "Вести" заявил генеральный директор УК "Ингосстрах-Инвестиции" Роман Семенихин.

Та цена на нефть, которая сложилась в последние недели, она перевернула с ног на голову всю бюджетную стратегию на 2026 год. И теперь, с учетом того, что цена на нефть высокая, бюджетные нефтегазовые доходы складываются выше ожиданий. У Банка России могут быть основания для снижения более агрессивного заявил Семенихин

Очередное заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 апреля.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка Центробанка РФ должна опуститься до 12% к концу текущего года.