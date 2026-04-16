Москва16 апр Вести.Инфляционные ожидания россиян в апреле снизилась на 0,5% до 12,9% с 13,4% в прошлом месяце. Об этом заявили в Банке России со ссылкой на опрос "инФОМ".

Уточняется, что в марте этот показатель вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Наблюдаемая инфляция в апреле снизилась на 1% и составила 14,6%. Среди тех, кто имеет сбережения, ожидаемая инфляция снизилась на 0,9% до 11,4%, а среди тех, кто не имеет – на 0,1% (до 14,3%).

Опрос проводился с 31 марта по 10 апреля среди населения России старше 18 лет. В анкетировании приняли участие не менее двух тысяч респондентов.

Ранее в регуляторе заявили, что в 2026 году Банк России намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции. По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, борьба с высокой инфляцией очень важна для экономики, людей и бизнеса.