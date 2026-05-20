Минэкономразвития: годовая инфляция в РФ замедлилась до 5,36% к 18 мая

Москва20 мая Вести.Годовая инфляция в России по состоянию на 18 мая 2026 года составила 5,36%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

За период с 13 по 18 мая потребительские цены снизились на 0,02%.

Продовольственные товары подешевели на 0,26%, в том числе плодоовощная продукция — на 2,21%. Остальные продукты питания также показали небольшое снижение — на 0,08%.

В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,05%.

Ранее глава ведомства Максим Решетников сообщил, что МЭР не ожидает роста инфляции при ускорении роста экономики. Он подчеркнул, что нынешнее снижении инфляции — результат сбалансированной политики правительства и ЦБ РФ.