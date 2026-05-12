Москва12 мая Вести.Тенденция к снижению инфляции в России устойчива и дает возможности для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным Решетников доложил о ходе исполнения тех текущих задач, которые ранее были поставлены главой государства.

По словам Решетникова, по данным на 4 мая инфляция в России составляет 5,6%, что представляет собой устойчивую тенденцию.

И, соответственно, это все дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики уточнил Решетников

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил, что темпы роста цен в России в 2026 году могут снизиться до 5,2%, а уже к 2027 году показатель инфляции вплотную приблизится к целевому ориентиру в 4%. В настоящее время, по его словам, наблюдается выраженное и устойчивое замедление инфляционных процессов.