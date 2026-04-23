В Минэкономразвития высказались об инфляции в России Решетников заявил об устойчивом темпе снижения инфляции

Москва23 апр Вести.Задачу по снижению инфляции в РФ во многом удалось решить, ее замедление в этом году является абсолютно устойчивой тенденций. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Он отметил, что, несмотря на вызовы, с которыми приходится сталкиваться, Россия сохраняет устойчивую экономику.

По итогам прошлого года инфляция составила 5,6%, и, как мы видим, по динамике этого года - это (замедление инфляции - ИФ) абсолютно устойчивая тенденция сказал министр на сербско-российском деловом форуме в Белграде

В период с 2023 по 2025 год российская экономика выросла на 10%, добавил Решетников.

Ранее эксперт Владимир Рожанковский рассказал, что Центральный банк России не сможет значительно снизить ключевую ставку на грядущем заседании в апреле, так как инфляция остается достаточно высокой