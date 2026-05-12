Москва12 мая Вести.За последние три года рост экономики России составлял 10%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

У нас последние три года рост экономики был 10% в реальном выражении, это очень хорошие темпы сообщил министр экономического развития

Решетников добавил, что Россия является четвертой экономикой в мире по паритету покупательской способности. По его словам, власти намерены удерживать эти позиции в ближайшее время.