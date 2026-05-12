Москва12 маяВести.Денежные доходы населения за последние три года выросли на 26%, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что несмотря на отрицательную динамику по экономике в целом, доходы населения "продолжили рост 2,6% в реальном выражении".
Решетников также сообщил, что за последние годы темпы роста экономики составили 10%. Несмотря на санкционное давление и внешние вызовы, экономика "проявила себя весьма достойно", отметил министр.