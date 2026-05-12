Новак сообщил, что уровень бедности в РФ на историческом минимуме Новак: уровень бедности в России достиг исторического минимума

Москва12 мая Вести.Уровень бедности в России достиг исторического минимума, заявил вице-премьер РФ Александр Новак газете "Ведомости".

По его словам, реальные денежные доходы россиян за три года выросли самыми высокими темпами за последние 20 лет - на 26,1%.

Бедность снизилась до минимальных исторических значений – 6,7% по результатам 2025 г. отметил Новак

Реальные зарплаты жителей РФ выросли в 2025 году на 4,4% и на 23,9% за три года, добавил вице-премьер.

Денежные доходы людей росли как за счет оплаты труда, так и по таким компонентам, как социальные выплаты, доходы от собственности и предпринимательские доходы.

Уровень бедности в России с 2021 по 2025 годы снизился в 1,5 раза, отмечала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.