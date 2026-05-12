Москва12 мая Вести.Экономика России демонстрирует высокую устойчивость и потенциал для дальнейшего развития, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости".

Оценивая текущее состояние и перспективы национальной экономики, заместитель председателя правительства отметил, что Россия успешно адаптируется к современным вызовам.

В целом у нас большой запас прочности, экономика адаптируется к новым вызовам, поэтому мы сможем преодолеть трудности и обеспечить последовательное и устойчивое экономическое развитие, рост доходов и благосостояния граждан сказал Новак

Вице-премьер также сообщил, что за последние 3 года экономика России в реальном выражении увеличилась более чем на 10%, что позволило стране сохранить четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

Темпы роста ВВП за этот период превысили среднемировые показатели, продолжил собеседник газеты. Основой экономического роста стало развитие внутреннего производства, перестройка внешнеэкономических связей и увеличение спроса на отечественную продукцию.

Кроме того, Новак рассказал, что реальные доходы населения за последние три года выросли на 26,1%, что стало наивысшим показателем за последние 20 лет. Этот рост был достигнут благодаря увеличению заработных плат, социальных выплат, доходов предпринимателей и поступлений от собственности.

Ранее вице-премьер заявил, что инфляция в стране по итогам этого года приблизится к 5,2%.

Правительство, продолжил Новак, прогнозирует в текущем году рост ВВП на уровне 0,4%, а через 3 года этот показатель, согласно прогнозам, будет на отметке 2,4%.